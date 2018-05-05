» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

05 مايو 2018 - 01:42 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى عدد الغد " لماذا تنازل الإخوان عن عودة مرسى؟!"، كذلك " انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»"، كما ننشر " تفاصيل اللقاء السرى لـ «نائب الأذان» مع وزير الداخلية".



وننشر أيضًا " القصة الكاملة لأزمات«محمد صلاح» فى مصر"، وكذلك " المحاكمة فى انتظار متهم «الشعراوى» بـ «الدجل»"، وأيضًا " برنامج دينى لـ «سما المصرى» فى رمضان!!".







** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





ـ ماذا ينتظر أعضاء الجماعة: المصالحة أم العفو؟



ـ أغيثونى.. هل ألحدت ابنتى؟ وما الحل؟!!

ـ استبعاد «أديب وعيسى ومعتز وعسل» عن الفضائيات لأسباب غامضة!

ـ «تليمة» يهدد أمين جماعة الإخوان بكشف المستور

ـ بالحجر أو بدور المسنين.. فنانون يدهسهم الجحود العائلى

ـ قنبلة المدارس التجريبية تنفجر فى وجه الحكومة

ـ «منشقو الإخوان».. لا طالوا بلح الجماعة ولا عنب النظام

ـ فتاوى الإسلاميين..« فن.. رياضة.. ومواصلات» مين «صح» ومين «غلطان»؟

ـ من السلفية إلى طالب بجامعة هارفارد..

ـ لماذا لا يتكرر نموذج «نادر بكار» فى التيار الإسلامى؟

ـ صدامات نجوم الكرة مع «باشاوات» البلد

ـ البلطجة لم تعد«شلفطة».. والسحل والتمثيل بالجثث «لايف»

ـ تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية

ـ تفخيخ المدن بـ «محطات البنزين» العشوائية

ـ «التقبيل على الهواء» يفجر الغضب ضد قيادات «ماسبيرو»

ـ سر عدم عرض برومو «رامز تحت الصفر» حتى الآن









