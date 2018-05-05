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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " لماذا تنازل الإخوان عن عودة مرسى؟!"، كذلك " انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»"، كما ننشر " تفاصيل اللقاء السرى لـ «نائب الأذان» مع وزير الداخلية".
وننشر أيضًا " القصة الكاملة لأزمات«محمد صلاح» فى مصر"، وكذلك " المحاكمة فى انتظار متهم «الشعراوى» بـ «الدجل»"، وأيضًا " برنامج دينى لـ «سما المصرى» فى رمضان!!".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ ماذا ينتظر أعضاء الجماعة: المصالحة أم العفو؟
ـ أغيثونى.. هل ألحدت ابنتى؟ وما الحل؟!!
ـ استبعاد «أديب وعيسى ومعتز وعسل» عن الفضائيات لأسباب غامضة!
ـ «تليمة» يهدد أمين جماعة الإخوان بكشف المستور
ـ بالحجر أو بدور المسنين.. فنانون يدهسهم الجحود العائلى
ـ قنبلة المدارس التجريبية تنفجر فى وجه الحكومة
ـ «منشقو الإخوان».. لا طالوا بلح الجماعة ولا عنب النظام
ـ فتاوى الإسلاميين..« فن.. رياضة.. ومواصلات» مين «صح» ومين «غلطان»؟
ـ من السلفية إلى طالب بجامعة هارفارد..
ـ لماذا لا يتكرر نموذج «نادر بكار» فى التيار الإسلامى؟
ـ صدامات نجوم الكرة مع «باشاوات» البلد
ـ البلطجة لم تعد«شلفطة».. والسحل والتمثيل بالجثث «لايف»
ـ تجريم الحديث عن الطقس يفجر موجة سخرية
ـ تفخيخ المدن بـ «محطات البنزين» العشوائية
ـ «التقبيل على الهواء» يفجر الغضب ضد قيادات «ماسبيرو»
ـ سر عدم عرض برومو «رامز تحت الصفر» حتى الآن



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