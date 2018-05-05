  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
محمد صلاح

بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

سعد

"محمود سعد" يهاجم وزير التربية والتعليم

صلاح وكين

منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

محكمة النقض

"النقض" تؤيد المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

مرتضى منصور

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر مرتضى منصور

بالصور.. السيسى يفاجأ الكلية الحربية بزيارة ويتفقد النشاط التدريبى للطلاب

11 شابًا إخوانيًا يناشدون الرئيس بالعودة إلى مصر

طارق شوقي

15 معلومة عن النظام الجديد للمدارس التجريبية

بلاغ عاجل من مستشار مرسي بشأن تعذيب البلتاجي

البلتاجى لدفاعه: لا تترافع عنى

عصام سلطان يصرخ داخل قفص الاتهام

قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

الشيخ كشك

لافتات وهمية للشيخ كشك تلغي حفلا موسيقيا

الدستورية العليا: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكـان

قضايا وحوادث

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

أخبار متعلقة
#

"الجبالى": مصالحة الإخوان مؤامرة

#

رضوان: مش عايز أجنبي يزور حديقة الحيوان

#

تهاني الجبالي: هذا ما تفتقده مصر الآن

#

الزاهد: قمع الآراء يهدد أمن الوطن

المحكمة الدستورية

طرد المؤجر

المؤجر والمستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختـار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه.

وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها.  بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشـر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

وحيث إن النص المطعـون فيـــه – محددًا نطاقًا على النحـو المتقـدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين استعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم
» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه
» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك