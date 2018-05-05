صندوق سيادي بين مصر والسعودية بـ200 مليار جنيه

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التجاره بين مصر والسعودية

قام الجانبين المصري والسعودي بالاتفاق على إنشاء منطقة صناعية بينهما، فيما يقوم الجانب السعودي بالمشاركة بالصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلي مشاركة الجانب السعودي فى عمليات البحث عن الغاز بحقول البحر الأحمر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه قام والمهندس ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ‏والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ‏بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة ‏‏المصرية السعودية المشتركة، وتضمن التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأضاف في بيان له، "أنه سيتم زيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة ‏لتعزيز حركة ‏التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين، وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري".

يذكر أن الجانب المصري قد قدم التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادى الذى يجرى تأسيسه حاليًا ‏برأسمال ‏مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليارات جنيه وتديره وزارة التخطيط، وقد أبدى ‏الجانب السعودى ‏اهتمامه بالأمر.‏


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