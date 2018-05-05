رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للزمالك

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الزمالك

مرتضى منصور

تركي آل الشيخ

أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارًا بمنح تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الرئاسة الشرفية للقلعة البيضاء وذلك بناء على موافقة أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم قبل المؤتمر.

وقال "مرتضى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر النادي: "مجلس الإدارة قرر منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي، بدون تبرعات أو تمويل للصفقات".


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