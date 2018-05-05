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في القليوبية

بالصور.. جامعة بنها تفتتح معرض مستلزمات رمضان

قبلي وبحري

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض

علي إسماعيل

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نفاد منتجات معرض جامعة بنها المقام منذ ه أيام

افتتح الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعه لخدمه المجتمع وتنمية البيئه وعدد من عمداء الكليات والوكلاء والاساتذه، معرض مستلزمات رمضان المقدم من جامعة بنها والمقام في جمعيه الشبان المسلمين.

 ضم المعرض عددًا كبيرًا من المنتجات الغذائيه واللحوم والألبان والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والمفروشات والمنظفات الصناعية وأشجار الزينة، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين.

 وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، خلال جولته بالمعرض الدور الذي تلعبه جامعة بنها لخدمة المجتمع، وما تقدمه من دعم في أسعار المنتجات المعروضة التي تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار السائده في الأسواق.

 وقال عشماوي، إن هذا المعرض يأتي امتداداً لنجاح معرض منتجات جامعة بنها الأول.

 ومن جانبه أكد الدكتور القاضي، أهميه إقامة المعرض في هذا التوقيت بما يمثل تخفيف الأعباء عن المواطنين وكسر موجة الغلاء التي تحدث في مثل هذه الأيام من كل عام استغلالاً لاحتياجات المواطنين.

 وأضاف، أن منتجات الجامعه تتميز إلي جانب انخفاض أسعارها وجودتها العالية بأنها أصبحت بإقامة مثل هذه المعارض في متناول المواطنين، وأن الجامعة تذهب إليهم لخدمتهم.

 وقال القاضي، إننا اتفقنا مع اللواء محمود عشماوي، علي إقامة منفذ دائم لمنتجات الجامعة لا يرتبط بمواسم، كما اتفقنا علي أن تظل أبواب الجامعة مفتوحة لخدمة أبناء القليوبية والمحافظات المجاورة.









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