تفاصيل حادث موكب محافظ البحيرة

05 مايو 2018 - 03:00 م

تعرض الموكب الخاص بمحافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، لحادث اصطدام سيارة ملاكي تابعة للجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي يستقلها 2 من مهندسي الجهاز، أثناء تفقدها لمشروع خط مياه الشرب بقرية برسيق التابعة لمركز أبو حمص أسفر عن إصابة أحد حراسها.

وقالت "عبده" في تصريحات لوسائل الإعلام، إنها لم تتعرض لإصابات على الإطلاق، لافتة إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تسير بسرعة عالية في محاولة للحاق بها في موقع العمل للوقوف على نسبة العمل وإنجازها قبل شهر رمضان.

أسفر الحادث عن إصابة أمين الشرطة قائد الدراجة البخارية المعين لتأمين المحافظ بكسور وجروح وتم نقلة لمستشفى أبو حمص للعلاج كما أسفر الحادث عن تهشم الدراجة والسيارة الملاكي.

وتلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة وانتقل العميد محمد أبو حطب مأمور مركز أبو حمص وتبين إصابة أمين الشرطة "على البشبيشي" من قوة إدارة مرور البحيرة، وجار تحرير محضر بالواقعة.