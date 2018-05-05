18 ناديًا تشارك في بطولة الجمهورية لرياضة الصيد بالغردقة

وأكد اللواء بدر جودة، مدير نادي الرياضات البحرية بالغردقة، أن اليوم هو الخامس للبطولة حيث وصلت اللنشات وبدأت عملية الميزان ورصد النتائج .



وأوضح أنه قد شارك فى البطولة 26 فريقًا تمثل 18 ناديًا على مستوى الجمهورية منها فريق نادى الرياضات البحرية بالغردقة، صيد إسكندرية، يخت إسكندرية، شرم الشيخ، الجونة، الجزيرة، والمحلة، يونانى إسكندرية ، هليوبوليس .