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18 ناديًا تشارك في بطولة الجمهورية لرياضة الصيد بالغردقة

قبلي وبحري

صور البطولة
صور البطولة

حسن حمدان

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البحرية

الغردقة

بطولة الصيد.

الرياضات.

شهد اليوم نادى الرياضات البحرية فعاليات اليوم الخامس لبطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للصيد بالجر والتسقيط والجيجنج والبوبنج بمشاركة 26 فريقًا تمثل 16 ناديًا على مستوى الجمهورية . 

وأكد اللواء بدر جودة، مدير نادي الرياضات البحرية بالغردقة، أن اليوم هو الخامس للبطولة حيث وصلت اللنشات وبدأت عملية الميزان ورصد النتائج .

وأوضح أنه قد شارك فى البطولة 26 فريقًا تمثل 18 ناديًا على مستوى الجمهورية منها فريق نادى الرياضات البحرية بالغردقة، صيد إسكندرية، يخت إسكندرية، شرم الشيخ، الجونة، الجزيرة، والمحلة، يونانى إسكندرية ، هليوبوليس . 

كما أكد أحمد سعد، رئيس لجنة الصيد بنادى الرياضات البحرية، ورئيس فريق نادى الرياضات البحرية بالغردقة، أن المؤشرات الأولية للبطولة تشير إلى أن فريق شرم الشيخ أول جيجينج، وصيد إسكندرية أول جر، والتسقيط منافسة بين الرياضات الغردقة ويخت اسكندرية هليوبوليس ، مشيرًا إلى أن النتائج لم تحسم بعد والمنافسة سرشة . 

من جانبه أكد المحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، أن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين.

وأضاف أن الطرق المسموح بها فى عمليات الصيد هى الصيد بطريقة الجر، والصيد بطريقة التسقيط والصيد بطريقة الجيجنج والصيد بطريقة البولنج،  مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية مساء اليوم. 


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