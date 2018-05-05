» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها

05 مايو 2018 - 03:29 م

ألقت الشرطة الهندية، القبض على 14 متهمًا في إحدى القرى الواقعة شرقي الهند بتهمة الاغتصاب والقتل.

وبدأت الواقعة عندما قام مجموعة من المتهمين، باغتصاب فتاة بحرقها وهي حية بعدما طالب وجهاء القرية المتهمين بدفع تعويض لأسرة الضحية في إطار صلح قبلي.

وقالت الشرطة، إن الوجهاء حكموا على المتهمين بالقيام ببعض التمارين الجسدية ودفع 50 ألف روبية 750 دولارًا لأسرة الضحية التي لم تتجاوز السادسة عشر من العمر. وأثار هذا الحكم غضب المتهمين فاعتدوا على والدي الضحية وبعدها اضرموا النار في الفتاة.