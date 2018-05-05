بالصور.. مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم أول شبرا الخيمة

فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قسم أول شبرا الخيمة، والتقى بعدد من المواطنين في نوبتجية القسم، ووجه بسرعة إنهاء المحاضر لهم.





وتفقد "خيرت"، حجز وسجن القسم، وتأكد من إجراءات التهوية، متابعًا إجراءات تفتيش المتهمين قبل دخولهم الحجز؛ وعقب عودتهم من النيابة العامة.





كما تأكد مدير الأمن، من سلامة الدفاتر وسلامة الأحراز ومخازنها وتأمينها جيدًا، والتأكد من مدة الحجز القانونية للمحجوزين خشية سقوطها، والتحذير من عدم وجود أي من الأشخاص بالحجز دون وجه حق مما يعرض العنصر الشرطي للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن هذا ليس فيه تهاون.





وأكد خيرت، إعلاء هيبة الدولة أولًا ووزارة الداخلية ثانيًا.





وشدد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين، واحترام آدميتهم، وأهمية شعور المواطن بالأمن من خلال الوجود الميداني الفعلي بالشارع، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف المرور على المنشآت الشرطية والخدمات.



