  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

باراك أوباما ودونالد ترامب

ضربة قوية من إدارة أوباما لـ ترامب

حازم عبدالعظيم

10 نقاط تختصر إيجابيات وسلبيات نظام التعليم الجديد

بالصور.. السيسى يفاجأ الكلية الحربية بزيارة ويتفقد النشاط التدريبى للطلاب

11 شابًا إخوانيًا يناشدون الرئيس بالعودة إلى مصر

محمد صلاح

بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

صورة الخبر

إثيوبيا تقدم حلاً لإنهاء أزمة "سد النهضة"

تركي آل الشيخ

رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للزمالك

سعد

"محمود سعد" يهاجم وزير التربية والتعليم

صلاح وكين

منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

محكمة النقض

"النقض" تؤيد المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

آخر الأخبار

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

المصريون

أخبار متعلقة
#

تصفية "البطش" .. رسالة البلطجة مجددا ً !

#

أصوات كثيرة وأصحاب القرار صامتون

#

.. بلا تناقض

#

الزاهد: قمع الآراء يهدد أمن الوطن

فتوى

مبروك عطية

حمقاء

زوجة غبية

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تُسترضع الحمقاء، مطالبًا الرجال المتزوجين من نساء حمقاوات، بأن يحضروا لأطفالهم مُرضعة ذكية بالأموال، أو شراء لبن من الصيدلة، حتى لا تورث الحماقة للطفل.

وأضاف «عطية» خلال تقديمه برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تُسترضع الحمقاء»، موجهًا رسالة للرجال، قائلًا: «لو ابتليت بوحدة غبية ما تخليهاش ترضع ابنك».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج
» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها
» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بث مباشر.. فعاليات مؤتمر مرتضى منصور
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم
» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك