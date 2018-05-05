3 دورات تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي



يشار إلي أن هذه الدورات التدريبية تعد جزءًا من برنامج مشاركة المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية في منظومة إعداد وتدريب ورفع كفاءات ومهارات الشباب والكوادر من الوزارات والأجهزة المختلفة للدولة.





وقد شارك في الدورات إدارة المعهد الدبلوماسي و37 من الملاحق الدبلوماسيين الجدد من الدفعتين 50 و51 وذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل والعمل المشترك في الإطار الوطني.