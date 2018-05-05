  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر05:02 م
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

باراك أوباما ودونالد ترامب

ضربة قوية من إدارة أوباما لـ ترامب

حازم عبدالعظيم

10 نقاط تختصر إيجابيات وسلبيات نظام التعليم الجديد

بالصور.. السيسى يفاجأ الكلية الحربية بزيارة ويتفقد النشاط التدريبى للطلاب

11 شابًا إخوانيًا يناشدون الرئيس بالعودة إلى مصر

محمد صلاح

بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

صورة الخبر

إثيوبيا تقدم حلاً لإنهاء أزمة "سد النهضة"

تركي آل الشيخ

رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للزمالك

سعد

"محمود سعد" يهاجم وزير التربية والتعليم

صلاح وكين

منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

محكمة النقض

"النقض" تؤيد المؤبد والمشدد للمتهمين بـ"اقتحام سجن بورسعيد"

بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

آخر الأخبار

جابر القرموطي
جابر القرموطي

المصريون

أخبار متعلقة
#

ناقد فنى: روايات "محفوظ" مليئة بالبطلجة

#

"الغيطي" يسب الإخوان بلفظ خارج على الهواء

#

"أبو مازن" يسب السفير الأمريكي بإسرائيل بلفظ خارج

#

بالفيديو.. الغيطى يسب ناشطة سيناوية بألفاظ خارجة

الجزيرة

جابر القرموطى

لفظ خارج

شن الإعلامي جابر القرموطي، هجومًا حادًا على قناة "الجزيرة" القطرية، منتقدًا تجاهل قضية الطالبة المصرية مريم، التي قُتلت في بريطانيا.

وأضاف القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "بنمسك بلدنا بنسلخها، والنشطاء شغالين نار، ولو كانت مريم مواطنة بريطانية وماتت كده، مكنش حد سكت".

وهاجم قناة الجزيرة القطرية: "مكنش حد هيسكت، و(...) القطرية وتوابعها ولاد (...) شغالين على الدولة المصرية وعمالين يضربوا فيها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج
» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها
» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بث مباشر.. فعاليات مؤتمر مرتضى منصور
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم
» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة
» نجلة فنان شهير تعيش على الأرصفة بسبب ميولها الجنسية
» التحرش يوقف جائزة نوبل 2018
» نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك