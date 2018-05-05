» طوارئ في الإسكندرية بعد انفصال 3 أدوار عن عقار حي شرق

05 مايو 2018 - 05:04 م

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام مساعد المحافظة، بالتوجه إلى عقار "الحلو"، الكائن أمام جامعة فاروس بسموحة، والمكون من 14 دورًا بنطاق حي شرق، وذلك فور حدوث انفصال لـ3 أدوار علوية عن العقار، للوقوف ومتابعة تداعيات الموقف أول بأول.

كما أصدر تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني ووحدة التدخل السريع بالمحافظة والإسعاف والشؤون الصحية، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأوضح المحافظ، أن العقار صادر له قرار إزالة للأدوار الثلاثة العلوية منه، وقرار ترميم رقم 11 لسنة 2018 للأدوار الـ11 بالعقار.

وأشار إلى أنه تم إخلاء العقار بالكامل من السكان دون نقل منقولاتهم لحين الانتهاء من أعمال الترميم به حفاظًا على أرواح المواطنين، وجرى التأكيد على السكان بسرعة البدء في أعمال الترميم لـ11 دورًا بالعقار من خلال المكتب الاستشاري الهندسي المتعاقد معهم.

وأضاف اللواء أحمد بسيوني، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، حيث تم وضع كاردون وحواجز ثابتة حول العقار وفي الطرق المؤدية إليه لمنع المرور أسفل العقار لعدم تعرض أي أحد للأذى، والتنبيه على جامعة فاروس بمنع دخول طلابها من الأبواب الموازية للعقار حفاظًا على سلامتهم.

وتنبه المحافظة، الجميع، على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشر أي بيانات إعلامية رسمية من المسؤولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان العقار ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.



