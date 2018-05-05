العواصف تدمر مقابر قتلى حروب إسرائيل مع مصر

05 مايو 2018 - 05:05 م

"العواصف تهدم مقابر الطيارين الإسرائيليين"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري، إن الرياح العاصفة التي شهدتها إسرائيل في الأسبوع الماضي أسقطت عددًا كبيرًا من الأشجار، ما تسبب في تدمير مقابر الطيارين في منطقة (دجانيا) والتي يرقد بداخلها قتلى الجيش الإسرائيلي في الحروب مع مصر، وعلى رأسهم إيكي ارتسي وعيرين كاهان".

وأضاف أن "وفدًا من وزارة الدفاع الإسرائيلي ومجلس بلدية منطقة "عيميق هياردين، زارا موقع المقابر الذي دمرته الرياح والأشجار المتساقطة؛ وذلك لمعرفة حجم الخسائر وتقييم الأضرار والبدء في إصلاحها".

وأوضح أن "المقابر التي تعرضت لأضرار كبيرة تحتوي في داخلها جثامين أوائل اليهود الذين استوطنوا في أرض إسرائيل، وكذلك العشرات من جنود إسرائيل الذين سقطوا قتلى في معاركها مع مصر والعرب".

وواصل: "أكثر المقابر تعرضا للضرر هو مدفن الطيارين الإسرائيليين إيكي ارتسي وعيرين كاهان"، مشيرًا إلى أن "ارتسي قتل في 1 ديسمبر 1967 بعد إسقاط طائرته فوق قناة السويس المصرية، ولم يتجاوز عمره 28 عامًا، وقد أصر ارتسي على المشاركة في العمليات العسكرية بالرغم من إصابة خطيرة كان يعاني منها".

وأشار إلى أنه "بعد 6 سنوات من مقتل ارتسي فقدت إسرائيل ابنًا آخر من أبنائها وهو الطيار عيرين كاهان، قائد طائرة الفانتوم الذي سقط معها في العمق المصري، خلال معارك حرب يوم الغفران (أكتوبر) عام 1973".

"وتوفى كاهان عن عمر 23 عامًا، وبعد 22 عامًا من البحث المستمر، تم العثور على رفاته ونقلت للدفن في إسرائيل، ووضعت في المدافن التي تعرضت للتدمير مؤخرًا"، وفق الموقع الإسرائيلي.

وذكر الموقع أن "منطقة (داجانيا) التي تقع بها المدافن، افتتح بها أول مدرسة عسكرية لسلاح الطيران الإسرائيلي، وكان أبناء هذه المنطقة من أوائل الطلاب بالمدرسة، والذي تلقوا التعليم بواسطة طائرتين وعلى يد مدرس بولندي، كما تم إنشاء حظيرة للطائرات لنفس الهدف".