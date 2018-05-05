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أنور قرقاش

الإمارات ترد على اتهامها باحتلال أجزاء من اليمن

الإمارات ترد على اتهامها باحتلال أجزاء من اليمن

عرب وعالم

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وكالات

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رد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، على وصف الممارسات الإماراتية على أرض جزيرة "سقطري" اليمنية بـ"الاحتلال"، مؤكدًا أن "أبوظبي" لها علاقات تاريخية وأسرية هناك.

وكانت الإمارات أرسلت اليومين الماضيين قوة عسكرية، سيطرت على أبرز المرافق السيادية في الجزيرة، كرد على زيارة رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء إليها وبقائه فيها عدة أيام من أجل افتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وقال "قرقاش"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "اكتشف البعض جزيرة سقطرى مؤخرا ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات، لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها".

وأضاف: "وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في إستقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم".

وكانت مصادر محلية، بحسب شبكة "القدس العربي"، قد كشفت اليومين الماضيين، وصول قوة إماراتية على متن طائرتين عسكريتين إلى سقطرى، بشكل مفاجئ.

وتتألف القوة من 100 جندي ودبابات سيطرت على مطار الجزيرة والميناء، وأزاحت الموظفين اليمنيين، حسب المصادر.


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