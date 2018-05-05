سما المصري تنشر «برومو» برنامجها:«لا حياء في العلم»

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سما المصري

برنامج

أهل العلم

برومو

نشرت سما المصري، برومو برنامجها «أهل العلم» الذي من المقرر أن يذاع في رمضان، دون أن تحدد هل سيتم إذاعته على قناة فضائية أم قناتها على اليوتيوب.

وظهرت "سما" خلال البرومو الذي نشرته على قناتها الرسمية على «يوتيوب» وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله:" برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: "وفوق كل ذي علم عليم".

وأضافت: "ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم".

وختمت البرومو: "لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم".


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