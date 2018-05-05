  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:29 م
بحث متقدم
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء

600 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية

انفجار دير البلح

استشهاد 6 من قادة حماس في تفجير بوسط غزة

شباب الإخوان في الخارج "أرشيفية"

هل تفتح السلطة الباب أمام عودة شباب الإخوان من تركيا؟

جورج إسحاق

ماذا قال «القومي لحقوق الإنسان» عن مبادرة «الهلباوي»؟

مرسي وعباس

«صفقة سيناء» تفجر حربًا بين «الإخوان» و«أبومازن»

الشيخ محمد جبريل

«جبريل» تعليقًا على برنامج سما المصري: لازم الشعب يدلع!

«مبارك» مع نجله علاء وحفيده

أول صور لـ«مبارك» أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ90

تهانى الجبالى

«الجمل»: حكم «الدستورية» بشأن «تهاني الجبالي» نهائي

عبدالمنعم أبوالفتوح

«أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة

حازم عبدالعظيم

10 نقاط تختصر إيجابيات وسلبيات نظام التعليم الجديد

إحالة 6 أطباء وآخرين للتحقيق بوحدة صحية بشبين القناطر

قبلي وبحري

التفتيش بالوحدة الصحية
التفتيش بالوحدة الصحية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

التحقيق مع 6 أطباء بمستشفى القصير

#

بالصور.. إحالة 8 أطباء بمستشفى صدر كفر الزيات للتحقيق

#

بالصور.. إحالة 4 أطباء ومسئولي مركز شباب فى "كفرالزيات" للتحقيق

#

بالصور.. إحالة 8 أطباء وموظفين في سمنود للتحقيق

قرّر محمد حسيني عبدالرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إحالة 6 أطباء، ومراقب صحي، وصيدلي، وممرض بالوحدة الصحية بكفر سندوة للتحقيق، وذلك لانقطاعهم عن العمل وتركهم محل عملهم بدون إذن مسبق.

وكانت لجنة التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر برئاسة أحمد إمام تفقدت اليوم، السبت، الوحدة الصحية بـ"كفر سندوه"، وذلك للتأكد من انتظام العمل داخل الوحدة وتواجد الأطقم الطبية والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المرضى والمترددين على الوحدة الصحية لتلقي العلاج، حيث تبين انقطاع 5 أطباء، ومراقب صحي عن العمل، كما تبين أيضاً ترك طبيب صيدلي لمحل عمله بدون إذن مسبق، وغياب ممرض بدون إذن أيضًا، وتم الشطب عليهم بسجلات الحضور والانصراف.

من جانبه أكد خليل عبدالعظيم، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، أنه قام برفع مذكرة تفصيلية بالواقعة لرئيس المدينة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأطباء والممرضين، ومحاسبة المقصرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح يغيب عن مباراة المنتخب القادمة
» هزيمة إخوانية لم تحدث منذ أكثر من ربع قرن
» سما المصري تنشر «برومو» برنامجها:«لا حياء في العلم»
» طوارئ في الإسكندرية بعد انفصال 3 أدوار عن عقار حي شرق
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج
» تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال
» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها
» عامل يلقى نفسه من الطابق الثانى عشر ببولاق
» تحذير ألماني فرنسي لـ«ترامب»
» ضبط 257864 قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام