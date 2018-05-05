أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

هذا ما حدث في مصر على مدى أكثر من 5 عقود، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، ودون مزيد من جلد الذات - وقد فعلنا كثيرا - وكتبت وغيري العديد من المقالات عن مصائب التعليم ما قبل الابتدائي، وبلاوي التعليم الابتدائي

وسنته السادسة الحائرة، وكوارث الإعدادي الراقص على السلم، وبلاوي الثانوي، و«بعبع» الثانوية، والجريمة الكبرى التي تحدث في جامعاتنا، وفضيحة «اللاإنفاق» على البحث العلمي.. إلخ.. إلخ.