«الديهي»: مصر ستتحول إلى ثالث أسرع اقتصاد في العالم

05 مايو 2018 - 08:26 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر ستتحول إلى ثالث أسرع اقتصاد في العالم خلال السنوات الـ8 المقبلة، لافتًا إلى أن أحد كبار المسئولين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، أخبره بأن صندوق النقد الدولي، قام بتصحيح معدل النمو للاقتصاد المصري من 4.8% إلى 5.2%.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten " اليوم، السبت، أن الاقتصاد المصري سيصبح خلال المرحلة المقبلة اقتصادًا واعدًا، متابعًا «الاقتصاد المصر يبني نفسه بنفسه، وخالٍ من نظريات الفهلوة».



