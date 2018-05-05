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رد ناري من "القسام" على انفجار غزة

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"القسام" تكشف تفاصيل جديدة لعملية نفذتها ضد الاحتلال
"القسام" تكشف تفاصيل جديدة لعملية نفذتها ضد الاحتلال

المصريون ووكالات

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قالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إن الانفجار الذي وقع وسط قطاع غزة، مساء السبت، "حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني (إسرائيل) للمقاومة الفلسطينية".
وأسفر الانفجار -الذي لا تزال طبيعته غامضة- عن 6 قتلى، حسب مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية.
وأضافت القسام، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء السبت جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".
ولم تقدم القسام أي توضيحات بشأن طبيعة العملية الأمنية التي تحدثت عنها ولا الحدث الأمني التي أعدته إسرائيل للمقاومة الفلسطينية، مكتفية بالقول: "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا في إطار متابعة هذه العملية وهذه الجريمة الكبيرة"، دون مزيد من التفاصيل. -

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