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منظمة حقوقية:

الشرطة الروسية توقف أكثر من 1500 محتج ضد بوتين

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اعتقالات في روسيا
اعتقالات في روسيا

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قالت منظمة معنية بحقوق الإنسان إن السلطات الروسية، أوقفت اليوم السبت، ألفًا و607 أشخاص؛ لمشاركتهم بمظاهرات خرجت في 20 مدنية روسية، مناهضة لسياسات الرئيس، فلاديمير بوتين.
وجاء هذا الرقم ارتفاعاً من 350 شخصًا، أعلنت منظمة "OVD-Info" الحقوقية الروسية عن توقيفهم، في وقت سابق اليوم، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
وأوضحت المنظمة في بيانها أن "704 اعتقلوا في العاصمة موسكو وحدها، فيما اعتقل 229 آخرين في مدينة سان بطرسبرج"، فضلا عن آخرين في عدد من المدن الأخرى لم تذكر رقمًا بشأنهم
وفي وقت سابق اليوم، أوقفت الشرطة الروسية، زعيم المعارضة، أليكسي نافالني، خلال مشاركته في تظاهرات مناهضة لبوتين.
وتم توقيف نافالني، مباشرة بعد ظهوره وسط متظاهرين تجمعوا في موسكو؛ للاحتجاج على سياسات بوتين، قبيل تسلم الأخير رسميًا ولايته الرئاسية الرابعة (مدتها 6 سنوات)، وفق صحيفة "ذا موسكو تايمز" (خاصة).
وفي مارس، أعيد انتخاب بوتين، الذي يقود البلاد منذ نحو عقدين، رئيسًا لولاية رابعة، بحصوله على أكثر من 75% من أصوات الناخبين.
وتم استبعاد نافالني، من الترشح للانتخابات بسبب "سابقة جنائية"، إذ اتهم بـ"الاختلاس" عام 2014، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ. -

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