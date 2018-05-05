الاحتلال ينفي أي علاقة له بانفجار في غزة‎

05 مايو 2018 - 11:33 م

نفى الجيش الإسرائيلي، السبت، أي علاقة له بانفجار وقع في قطاع غزة وأسفر عن مقتل ستة فلسطينيين.



جاء ذلك في بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، اطلعت الأناضول على نسخة منه، وجاء عقب اتهام كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، لإسرائيل بتدبير الحادث.



وقال البيان: "جيش الدفاع الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل".



وأسفر الانفجار -الذي لا تزال طبيعته غامضة- عن 6 قتلى، حسب مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية.



وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام، إن الانفجار "حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني (إسرائيل) للمقاومة الفلسطينية".



وأضافت القسام، في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه: "في إطار عملية أمنية واستخبارية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمني خطير وكبير أعده العدو الصهيوني للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء اليوم جريمة نكراء بحق مجاهدينا الأبرار في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

