تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

وأضاف "أديب" أن الإخوان لم يكن لهم وجود في ثورة 25 يناير، متابعا: "المصريين كانوا خارجين من الميدان بعد خطاب مبارك، والإخوان حاصروا الميدان وهتفوا مش هنمشي هو يمشي"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي لم يسعى للمصالحة مع الإخوان.