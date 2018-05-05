تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات قيادات الإخوان للمصالحة مع النظام المصري، قائلا: "بيغنوا ويردوا على بعض".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e"، مساء السبت، موجهًا رسالة إلى الإخوان: "أنتم عاملين زي اللي معزومين على فرح وأنتم ولا من أهل العريس ولا من أهل العروسة.. من أنتم".
وأضاف "أديب" أن الإخوان لم يكن لهم وجود في ثورة 25 يناير، متابعا: "المصريين كانوا خارجين من الميدان بعد خطاب مبارك، والإخوان حاصروا الميدان وهتفوا مش هنمشي هو يمشي"، لافتا إلى أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي لم يسعى للمصالحة مع الإخوان.

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