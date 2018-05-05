  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:20 ص
بحث متقدم
فوانيس

"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

عنان

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

أحمد موسى وأبوتريكة

أحمد موسى: سأُحطم «صنم» أبوتريكة

نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ ا?مريكي، السيناتور باتريك ليهي

هذه أهداف تعليق 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر

محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء

600 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية

شباب الإخوان في الخارج "أرشيفية"

هل تفتح السلطة الباب أمام عودة شباب الإخوان من تركيا؟

جورج إسحاق

ماذا قال «القومي لحقوق الإنسان» عن مبادرة «الهلباوي»؟

مرسي وعباس

«صفقة سيناء» تفجر حربًا بين «الإخوان» و«أبومازن»

الفوز يغيب عن الأندية العربية في أولى جولات أبطال إفريقيا

الرياضة

الأهلي
الأهلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«أزارو» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي

#

رئيس الحكومة التونسية يستقبل أبطال إفريقيا لليد في المطار

#

6مهارات يبحث عنها أرباب العمل خلال سنة 2018

#

بالفيديو.. الفقي: العروبة ليست في أفضل حالاتها

غاب الانتصار عن الفرق العربية المشاركة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث لم يتمكن أي منهم من تحقيق الفوز.
ويشارك في مرحلة المجموعات 7 فرق عربية يمثلون دول مصر وتونس والجزائر والمغرب.
ففي المجموعة الأولى، فشل الفريقان العربيان الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في تحقيق الانتصار ليكتفيان بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت بينهما.
واستغل تاونشيب رولرز البوتسواني الموقف لصالحه وحقق الفوز على كمبالا سيتي الأوغندي بهدف نظيف.
بذلك، اعتلى بطل بوتسوانا ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي والترجي، بينما تذيل كمبالا سيتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الثانية، اكتفى فريقا مولودية العاصمة الجزائري والدفاع الحسني الجديدي المغربي بالتعادل بهدف لكل منهما ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.
في الوقت الذي تلقى فيه وفاق سطيف الجزائري هزيمة ثقيلة من مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل أربعة أهداف.
وبذلك، اعتلى مازيمبي ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية العاصمة والدفاع الحسني الجديدي، بينما تذيل وفاق سطيف الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الثالثة، فشل الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) في عبور صن داونز الجنوب إفريقي ليكتفي بالتعادل معه إيجابيًا بهدف لكل منهما.
ولم ينجح الوداد في تحقيق الثلاث نقاط، بعدما حقق حوريا الغيني الفوز على توغو بور التوغولي بهدفين لهدف في المباراة التي سبقته.
وبذلك، اعتلى حوريا ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الوداد و صن داونز، بينما تذيل توغو بور الترتيب بلا رصيد من النقاط.
أما المجموعة الرابعة، فقد عاد النجم الساحلي التونسي من الأراضي الأنغولية بتعادل مع بريميرو دي اوجوستو بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع امبابان سوالوز السوازيلاندي.
وستقام الجولة الثانية من مرحلة المجموعات يومي 15 و16 مايو/ أيار الجاري. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"
» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء
» أول صور لـ«مبارك» أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ90
» خادم الحرمين يصدر أمر ملكي هام خاص بالموظفين
» رد ناري من "القسام" على انفجار غزة
» محمد صلاح يغيب عن مباراة المنتخب القادمة
» «جبريل» تعليقًا على برنامج سما المصري: لازم الشعب يدلع!
» «أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة
» استشهاد 6 من قادة حماس في تفجير بوسط غزة
» تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام