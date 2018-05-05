الفوز يغيب عن الأندية العربية في أولى جولات أبطال إفريقيا

05 مايو 2018 - 11:49 م

غاب الانتصار عن الفرق العربية المشاركة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث لم يتمكن أي منهم من تحقيق الفوز.



ويشارك في مرحلة المجموعات 7 فرق عربية يمثلون دول مصر وتونس والجزائر والمغرب.



ففي المجموعة الأولى، فشل الفريقان العربيان الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في تحقيق الانتصار ليكتفيان بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعت بينهما.



واستغل تاونشيب رولرز البوتسواني الموقف لصالحه وحقق الفوز على كمبالا سيتي الأوغندي بهدف نظيف.



بذلك، اعتلى بطل بوتسوانا ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي والترجي، بينما تذيل كمبالا سيتي الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وفي المجموعة الثانية، اكتفى فريقا مولودية العاصمة الجزائري والدفاع الحسني الجديدي المغربي بالتعادل بهدف لكل منهما ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة.



في الوقت الذي تلقى فيه وفاق سطيف الجزائري هزيمة ثقيلة من مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل أربعة أهداف.



وبذلك، اعتلى مازيمبي ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية العاصمة والدفاع الحسني الجديدي، بينما تذيل وفاق سطيف الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وفي المجموعة الثالثة، فشل الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) في عبور صن داونز الجنوب إفريقي ليكتفي بالتعادل معه إيجابيًا بهدف لكل منهما.



ولم ينجح الوداد في تحقيق الثلاث نقاط، بعدما حقق حوريا الغيني الفوز على توغو بور التوغولي بهدفين لهدف في المباراة التي سبقته.



وبذلك، اعتلى حوريا ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الوداد و صن داونز، بينما تذيل توغو بور الترتيب بلا رصيد من النقاط.



أما المجموعة الرابعة، فقد عاد النجم الساحلي التونسي من الأراضي الأنغولية بتعادل مع بريميرو دي اوجوستو بهدف لكل منهما، وبنفس النتيجة تعادل زيسكو يونايتد الزامبي مع امبابان سوالوز السوازيلاندي.

