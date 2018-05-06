معلومة خطيرة عن إثيوبيا وأزمة سد النهضة

06 مايو 2018 - 12:03 ص

أكد المستشار مساعد عبد العاطي، عضو إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن "إثيوبيا تمارس الغلو والتعسف في سد النهضة، وتعمل على ملئ السد بطاقة استيعابية أكبر من المتفق عليها مع مصر والسودان".



وأوضح في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت، أن "إثيوبيا تقاعست على مد اللجنة الفنية بأي معلومات، وذلك لم تستطع اللجنة الوصول إلى مدى ضرر السد على مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تخالف القانون الدولي، في ملف السد".

