نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

06 مايو 2018 - 12:09 ص

كشف الدكتور سامي عنان، حقيقة صلة والده الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، بالقيادي الإخواني يوسف ندا، نافيا الأمر جملة وتفصيلا ومطالبًا "ندا" بالإفراج عن أي مستندات تؤكد صحة تصريحاته ضد والده.



وأوضح "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الفريق عنان لا يمكن أن يتواصل مع الإرهابي يوسف ندا أو أي عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الشعب هو صاحب قرار المصالحة من الجماعة الإرهابية وهو أمر مرفوض.



وأضاف نجل "عنان" أن "الفريق يوما ما سيرد على كل تلك الأكاذيب"، معلقا: "مستحيل والدي يتواصل مع الإخوان.. وبتحدي أن عندهم صورة ولا مسجل يثبت كلامهم.. هما عاملين ذي الدبيحة مش عارفين يعملوا ايه وبطرطش دم في كل حته.. يلعبوا في حتى بعيد عن القوات المسلحة مش هيقدروا".



وأضاف أنه لا يوجد إخواني منشق أو تائب لأنهم جميعا إرهابيين، متابعا: "الإخوان مش تنظيم لكن عبارة عن شلة تجمعت على الشر والخراب".





