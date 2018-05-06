» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

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علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات القيادي الإخوان يوسف ندا عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق قائلًا: "ناس بتكذب وتصدق كذبتها"، مشيرا إلى أن قنوات الإخوان الإرهابية تروج أن الدولة المصرية تريد التصالح مع الجماعة، متسائلًا: "من في الدولة يجرؤ على الجلوس مع الجماعة الإرهابية؟"
وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه لايوجد أحد يريد التصالح مع أعضاء جماعة الإخوان، متابعا: "عماد الدين أديب رجل مثقف ومؤدب لكن لايمكن التصالح مع المتعاطفين مع الإخوان لأنهم بحقنة إخوانية يصبح إخواني". 
وأكمل: "الجماعة تسب الرئيس والحكومة والشعب منتهي قلة الأدب والسفالة"، وبيقولوا على الشعب (...) وجزمة المواطن بكل البلد اللى عايشين فيها"، ورد موسى: شعبنا عظيم ومحترم ونعتذر عن أى كلمة خرجت من المستشار خاطئة.. مش عايزين نقول كلامهم خالص".


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