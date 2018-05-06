وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد وحقيقة إلغاء التنسيق

ولفت "شوقي" إلى إن عدد طلاب المدارس التجريبي التي تثير اللغط على مستوى مصر في كل المراحل التعليمية حوالي 600 ألف طالب، منوها أن الدولة المصرية تعمل الآن على تطوير التعليم لـ 22 مليون طالب.

وأشار إلى أن هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية وليس لها عمل سوي هذا الحديث، وهو أمر غريب، مشددا على أنه لم يخطر في بال الوزارة كلمة تعريب أو إلغاء لغات أجنبية، متسائلًا: "من دس كلمة تعريب !..الناس بتحفظ الإشاعة ومش بتسمع الرد".

وأكد "شوقي" أن المنظومة الجديدة للتعليم ستستمر حتى إذا لم يستمر في الوزارة، موضحا أن التعليم الجديد هو نظام مؤسسي، وتم التفكير فيه جيدًا قبل التطبيق.



وأضاف أن المنظومة الجديدة للتعليم تتم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة لأول مرة يضع المناهج التعليمية، وقبل ذلك كان يتم وضع المناهج بمعرفة بعض الخبراء خارج الوزارة.

وأشار إلى أنه من الإعجاز إنهاء خطط منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرًا فقط، مضيفا: "لدينا حقوق فكرية لمنظومة التعليم الجديدة، وسنطالب بحقوقنا إذا تم الاستعانة بها في الخارج".





