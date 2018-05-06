  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:21 ص
بحث متقدم
فوانيس

"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

عنان

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

أحمد موسى وأبوتريكة

أحمد موسى: سأُحطم «صنم» أبوتريكة

نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ ا?مريكي، السيناتور باتريك ليهي

هذه أهداف تعليق 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر

محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء

600 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية

شباب الإخوان في الخارج "أرشيفية"

هل تفتح السلطة الباب أمام عودة شباب الإخوان من تركيا؟

جورج إسحاق

ماذا قال «القومي لحقوق الإنسان» عن مبادرة «الهلباوي»؟

مرسي وعباس

«صفقة سيناء» تفجر حربًا بين «الإخوان» و«أبومازن»

بالفيديو..

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد وحقيقة إلغاء التنسيق

الحياة السياسية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الباز" يفتح النار على وزير التربية والتعليم

#

هؤلاء المستفيدون من إلغاء اللغات بـ «التجريبية»

#

تفاصيل الدراسة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة

#

وضع اللبنة الأولى لفرع جامعة القاهرة الدولي بـ6 أكتوبر

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد يهز عروش المصالح والفساد والأنانية المطلقة وهناك دول ليس من مصلحتها تطبيق هذا النظام الذي يحقق التنمية لـ مصر كلها.
وأوضح "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت: "لم أعمل في مجال العمل العام من قبل ولم أصدق نظرية المؤامرة ولكن الأن أؤكد نحن في حرب ضروس"، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد لمصلحة مصر ولـ 90% من الطبقة التى لا تجد طعام.
وأضاف وزير التعليم أن"هناك بعض الدول ليس من مصلحتها أن تتقدم مصر وتكون مستقلة ويخرج أجيال تنافس عالميا"، متابعا: "لدينا أرث تعليمي صعب.. ومش معقولة حنفضل نشد في بعض ="
ولفت "شوقي" إلى إن عدد طلاب المدارس التجريبي التي تثير اللغط على مستوى مصر في كل المراحل التعليمية حوالي 600 ألف طالب، منوها أن الدولة المصرية تعمل الآن على تطوير التعليم لـ 22 مليون طالب.
وأشار إلى أن هناك هسيتريا في المحطات الفضائية حول المدارس التجريبية وليس لها عمل سوي هذا الحديث، وهو أمر غريب، مشددا على أنه لم يخطر في بال الوزارة كلمة تعريب أو إلغاء لغات أجنبية، متسائلًا: "من دس كلمة تعريب !..الناس بتحفظ الإشاعة ومش بتسمع الرد".
وأكد "شوقي" أن المنظومة الجديدة للتعليم ستستمر حتى إذا لم يستمر في الوزارة، موضحا أن التعليم الجديد هو نظام مؤسسي، وتم التفكير فيه جيدًا قبل التطبيق.
وأضاف أن المنظومة الجديدة للتعليم تتم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة لأول مرة يضع المناهج التعليمية، وقبل ذلك كان يتم وضع المناهج بمعرفة بعض الخبراء خارج الوزارة.
وأشار إلى أنه من الإعجاز إنهاء خطط منظومة التعليم الجديدة في 12 شهرًا فقط، مضيفا: "لدينا حقوق فكرية لمنظومة التعليم الجديدة، وسنطالب بحقوقنا إذا تم الاستعانة بها في الخارج".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"
» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء
» أول صور لـ«مبارك» أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ90
» خادم الحرمين يصدر أمر ملكي هام خاص بالموظفين
» رد ناري من "القسام" على انفجار غزة
» محمد صلاح يغيب عن مباراة المنتخب القادمة
» «جبريل» تعليقًا على برنامج سما المصري: لازم الشعب يدلع!
» «أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة
» استشهاد 6 من قادة حماس في تفجير بوسط غزة
» تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام