» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"

قام الإعلامي عمرو أديب، بعرض مقطع فيديو يرصد حالة شخص تحت تأثير تعاطيه مخدر الاستروكس، قائلا: "الواحد بيمسح بنفسه الأرض".



وشدد "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، مساء السبت، على ضرورة أن ينتبه أولياء الأمور لأولادهم، قائلاً: "خدوا بالكم من عيالكم.. وافهموا هما بيعملوا إيه"، منوهًا بأن هناك نوع من المخدرات يطلق عليه "إل إس دي" عبارة عن طابع يضعه الطفل على لسانه.

