"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

06 مايو 2018 - 01:18 ص

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «الحرام يكون بدليل صحيح من القرآن والسنة، وبالتالي لا يمكن تحريم الفوانيس أو مظاهر الزينة في رمضان».



وأوضح "الجندي" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، السبت، أن «الفوانيس تبهج الأطفال ومن مظاهر رمضان وليست حرامًا حتى لو كانت بها موسيقى»، موضحًا أنه «علينا الابتعاد عن الوجه العبوس للإسلام».

