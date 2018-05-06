خبير اقتصادي للمصريين: لا تفعلوا مثل ساويرس .. ستضيع أموالكم

حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من تصريحات منسوبة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حول استثماراته المقبلة .



وقال "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "تداولت المواقع المختلفة قرارين صرح بهما الأخ نجيب ساويرس الذى يجمع بين الكاريزما و الصراحة و خفة الظل ، وهما وضع 50?? من ثروته فى الذهب، والتوسع حالياً فى الاستثمار العقارى ، وأعتقد أن هذين القرارين يحتاجان مراجعة شاملة وإعادة نظر".

وأضاف: "الأول بسبب تواضع توقعات الارتفاع فى سعر الذهب لأسباب هيكلية عديدة ، وإن كانت النسبة التقليدية لمكون الذهب فى المحفظة هى 10-15??" .

وأردف: "والثانى للتضخم المهول ( وأكرر المهول ) فى العرض الحالى والمتوقع من الوحدات المبنية فى القاهرة والعاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وباقى المناطق والمحافظات ، مقارنة بالطلب عليها عند هذه الأسعار ، مع تدهور القوة الشرائية الحالية والمتوقعة قريباً للمواطن المصرى المتوسط ، الأمر الذى سيؤدى بلا أى شك لدى إلى فقاعة عقارية ضخمة و قريبة ( وهو الأمر الذى ذكرت أكثر من مرة أنه وبال على كل من المطورين العقاريين و الاقتصاد المصرى الذى تجف في شرايينه دورة رأسمال المدخرات المحلية لتنتهى مئات ، بل آلاف المليارات من الجنيهات فى غابات أسمنتية مغلقة معظم العام بدلاً من دورانها فى دورات إنتاجية وتصنيع وتشغيل وتصدير)".

واستدرك: "من جهة ثالثة ، فأتفق مع ساويرس فى أن الاستثمار فى الأسهم عالمياً قد تشبع لارتفاع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقى والورقى ( الأسهم ) مما ينبئ بعملية تصحيحية ضخمة".