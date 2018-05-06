» مايا دياب تمشي في الشارع بملابس الحمام

06 مايو 2018 - 06:07 ص

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب مقطعًا فيديو يُظهرها أثناء سيرها في شوارع لندن مرتدية ملابس الحمام .



وقالت دياب لمن كان يصورها على ما يبدو: "نحن الآن بلندن في الشارع، أمشي هكذا على الطريق..."

وأردفت متحدثة لشخص يبدو أنه السائق، قائلة: "الآن سينكرني جلال".

وعلقت على الفيديو كاتبة على حسابها على انستغرام: "لقد تعرضت للسرقة.. قد ما نقوا على الشوز سرقولي ياه"، في إشارة إلى أن أحد ما سرق حذاءها، إلا أنها لم تفسر سبب ظهورها بلباس الحمام الأبيض!