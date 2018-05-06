أديب: فيه حاجة مهمة جدًا هتحصل خلال الـ5 أيام الجايين

06 مايو 2018 - 06:40 ص

سلط الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - الضوء على التصريحات السودانية الإثيوبية حول تأكيدهم على عدم الإضرار بحصة مصر من المياه .



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : الرئيس السوداني والإثيوبي التزموا إنهم يحلوا المسألة .. هو بس سؤال بين قوسين ليس شكا ولكن استيضاحا .. وجهة نظر إثيوبيا أن مصر لن تتأثر وهنا منطقة الخلاف ..لأن الخبراء عندنا شايفين إن طريقة تفكيرهم ممكن تخلينا نتأثر .. وهيتم ملء السد في قد ايه؟ كل هذه الأسئلة مهمة بما إن وجهة نظر إثيوبيا أن كل شيء سيكون جيد .. لكن مصر معندهاش هزار .. احنا مش قاعدين للتفسير .. احنا كل نقطة مية بنتكلم عنها بقوة وبشدة .. احنا عايزين ال55 مليار متر مكعب كلهم .. لا يتأخروا دقيقة ولا نقطة ".



وأضاف: "احنا واصلين لشيء جيد جدًا .. لأن هذه التصريحات الإيجابية اللي بتسمعها من السودان وإثيوبيا .. من 4 أشهر لم يكن شيئا من هذا موجودًا .. والآن تسمع تصريحات منضبطة من الجانب المصري .. مصر عايزة حقها .. وتصريحات الجانب المصري ليس فيها هدوء أو عنف لكن الكلام واضح أن مصر تريد حقها كامل في المياه ".



وأضاف: "ما يحدث الآن هام جدًا و الأربع خمس أيام الجايين هامين جدًا .. حضراتكوا لازم تتابعوا ما سيحدث لأن نتيجته في التفسيرات .. كل جانب يفسر الأمر من وجهة نظره .. مصر محتاجة مياه والسودان واثيوبيا محتاجين كهربا .. التوازن دة هيحصل ازاي ؟ هو دة الكلام .. كان عندنا مشكلة في عدم تحديد ميعاد للاجتماع لكن الاجتماع اتحدد ".



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