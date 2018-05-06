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إيران تمنع علماء السنة من السفر

عرب وعالم

عبد الحميد إسماعيل
عبد الحميد إسماعيل

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إيران

علماء السنة

أبدى الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي - إمام وخطيب أهل السنة بمدينة زاهدان جنوبي إيران - استياءه الشديد من منع علماء السنة من السفر داخل وخارج إيران من قبل سلطات بلاده .

ونقل موقع "سنة أونلاين" الإيراني، السبت، عن إسماعيل زهي قوله إن "السفر بحرية داخل البلاد حق من الحقوق المواطنة، ولا يمكن منع أحد من السفر إلى أي محافظة أخرى، والدستور لم يمنح حق المنع لأي مؤسسة".

وأضاف الشيخ زهي، أن "السنة لم تكن لديهم مطالب أكثر من تلك التي منحها لهم الدستور". وأشار إلى أنهم لن يقبلوا بأي أفعال تخالف دستور البلاد.

وشدد أن "الحريات الدينية والمذهبية والفردية والسياسية والاجتماعية يكفلها الدستور لجميع المواطنين".

وأكد أن "الدستور لا يعطي الحق لأحد بأن يقوم بتفتيش عقائد الناس؛ لأنّ الدستور أعطى الحريات للأفراد".

يشار إلى أن الشيخ عبد الحميد إسماعيل زهي هو إمام وخطيب أهل السنة بمدينة "زاهدان"، مركز محافظة "سيستان وبلوشستان" الإيرانية.


وفي وقت سابق، منعت السلطات الإيرانية الشيخ إسماعيل زهي من السفر إلى قطر، كما فرضت على بعض علماء السنة قيودا للسفر إلى المحافظات الأخرى، باستثناء العاصمة طهران.

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