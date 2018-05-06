صلاح في ورطة بسبب 200 ميل .. وليفربول ينقذه

06 مايو 2018 - 07:48 ص

وقع نجمنا المصري محمد صلاح في ورطة كبيرة بسبب تعارض حفلين كبيرين لتكريمه مع بعضهما البعض .



وينظم نادي ليفربول حفله السنوي لتكريم لاعبيه الأفضل يوم الخميس القادم في ملعب "أنفيلد" وفي حضور الجماهير التي أكد "صلاح" على ضرورة شكرهم على دعمهم له ، وفي نفس الليلة سوف يتم تسليم "صلاح" جائزة "رابطة الكتاب الإنجليز" في لندن التي تبعد عن ليفربول بمسافة 200 ميل .



وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح لا يستطيع التغيب عن أي من الحفلين ، وبالتالي طلب من إدارة ليفربول توفير طائرة خاصة لكي تقله ليلتها إلى لندن ، بحيث يحضر حفل تكريمه في "أنفيلد" لكي يشكر الجماهير ، وفي نفس الوقت يستقل الطائرة بعدها بدقائق إلى لندن لتسلم جائزة "رابطة الكتاب الإنجليز".



