» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟

06 مايو 2018 - 07:55 ص

كشف مصطفى كصوصو - ممثل هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في دول الخليج - عن عدد السياح السعوديين الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي .



وأشار كوكصو إلى قدوم نحو 600 ألف سائح العام الماضي فقط من المملكة العربية السعودية، وأن وزارة الثقافة والسياحة التركية، تهدف لاستقبال مليون سائح من المملكة هذا العام.



جاء ذلك على هامش "القمة السياحية والاستثمارية الثانية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المنعقدة بولاية أوردو المطلة على البحر الأسود، منذ أمس الجمعة.



ولفت كوكصو، إلى أن أغلب السياح العرب يقصدون ولاية طرابزون لإطلالتها على البحر، ولاتساع رقعة الغابات الخضراء فيها، موضحا أن الخطوات الأولى للاستثمارات العربية في منطقة البحر الأسود تمثلت، بقدومهم كسياح ثم شرائهم منازل.

وتابع: "انتقلت الخطوات بعد ذلك إلى إدارة السياح للعديد من المشاريع الاستثمارية"، مشيرا أن الحركة السياحية والاستثمارية ما زالت مستمرة، والمشاريع العربية في منطقة البحر الأسود، تتركز حول زراعة البندق والعسل والشاي وصيد الأسماك.