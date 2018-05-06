أسرار مثيرة وراء مذبحة حي الرحاب

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حي الرحاب

مذبحة الرحاب

كشفت أجهزة التحقيق غموض العثور على جثة رجل أعمال وزوجته وأبنائهما بمنطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة ، حيث تبين أن مرتكب الجريمة هو الأب الذي قام بقتل زوجته وأبناءه ثم انتحر لمروره بضائقة مالية .

تفاصيل تلك الجريمة البشعة بدأت مع تلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من أهالى المنطقة، يفيد بسماع دوى طلقات نارية بعد مشادة داخل فيلا سكنية بمدينة الرحاب.

 

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من التحريات الأولية وجود 5 جثث لرجل أعمال فى العقد الخامس من عمره ويدعى "ع.س"، وزوجته وأطفالهم الثلاثة، وجميعهم مصابون بطلقات نارية.

 

وكشف رجال المباحث، عن وجود سلاح نارى عيار 9 مل بجوار رجل الأعمال والذى جرى استخدامه فى ارتكاب الجريمة، حيث أطلق رجل الأعمال النيران على زوجته وأولاده ثم انتحر بإطلاق عيار نارى على نفسه "بحسب اليوم السابع".

 

وأكدت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال جيران المجنى عليهم، أن رجل الأعمال قتل زوجته وأطفاله الثلاثة نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة، واستيلائه على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين.

 

وكشفت التحريات، أنه عقب تراكم الأحكام القضائية عليه التى تتهمه بالنصب لجأ إلى استئجار فيلا بمدينة الرحاب، ليكون بعيدًا عن أعين رجال الشرطة، وحتى لا يطارده أصحاب الأموال التى استولى عليها منهم.

 

 

كما أكد الشهود سماع دوى طلقات نارية متعددة بعد مشادة كبيرة بين الزوجين داخل مسكنهم الخاص، مؤكدين أن رجل الأعمال كان يمر بضائقة مالية كبيرة خلال الفترة السابقة، مما أدى لتعرضه لديون عديدة، بالإضافة لديون العمل الخاص به بعد اتهام بعض العملاء له بالنصب عليهم فى مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، مما أدى لسوء الحياة الخاصة بهم خلال الفترة الأخيرة.

 

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، لإتاحة الفرصة لجهات رفع البصمات والطب الشرعى لكشف غموض الجريمة، كما انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع الحادث، والاستماع لأقوال الشهود.

 

كما أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بنقل جثث المتوفين للمشرحة لكشف أركان الجريمة المذكورة، وأمرت النيابة بمصادرة السلاح المضبوط، واستدعاء الشهود لسرايا  النيابة.

 


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