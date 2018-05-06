أستاذ جامعي يحذر من بخور الناموس

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الدكتور محمود عمرو أستاذ السموم بجامعة القاهرة
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إيمان هاني

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حذر الدكتور محمود عمرو، أستاذ السموم بجامعة القاهرة، من بخور الناموس قائلا: "إن المادة المصنع منها بخور الناموس، تصيب الأطفال بتسمم حاد بالإضافة إلى التأثير على المخ، والإصابة بسرطان الرئة، وتدمير الكبد والكلى".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، أن بخور الناموس يؤدي لتدمير الصحة العامة ويتم تصنيعه بمصانع "بير سلم"، متسائلاً: "كيف تم توزيع هذا البخور، ويجب محاكمة موزعيها للإعلان عن مصدره؟".

وتابع: "بخور الناموس يؤثر على السيدة الحامل لنرى أجيالاً مشوهة خلقيًا، وأنصح المواطنين بوقف استخدام بخور الناموس فورًا لحماية أنفسهم وزيادة التوعية في المستشفيات إبان استقبال أي مريض".


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