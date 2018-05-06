برقية لوزير التعليم بامتحان الثانوية تغضب أولياء الأمور

06 مايو 2018 - 08:32 ص

انتقد العديد من أولياء الأمور امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة الإسكندرية، لما يحتويه سؤال التعبير الإجباري فيه "كتابة برقية إلى وزير التربية والتعليم تناشده الاستمرار فى تطوير التعليم"، موضحين أنه لا يوجد إلى الآن أي تطوير ملموس في التعليم تم تطبيقه .

وأكد أولياء الأمور في تصريحات صحفية أن مثل هذه النوعية من الأسئلة تخلط السياسة بالتعليم وهو أمر مرفوض تمامًا، خاصة أن رؤية تطوير التعليم التي تم إعلانها منذ أيام عليها خلاف كبير بين الخبراء التربويين، فضلاً عن أن هناك عددًا كبيرًا من أولياء الأمور أعلنوا رفضهم التام لها.

ومن جانب آخر، أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن التأكد من سلامة الورقة التي تم تداولها وعرضها على المختصين للتأكد من أنه مخالف لمواصفات الورقة الامتحانية من عدمه، مشيرة أنه فى حالة التأكد من مخالفته لقواعد الامتحان سيتم التحقيق فيه.