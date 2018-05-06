إجراءات خطيرة تتخذها إثيوبيا بملف سد النهضة

06 مايو 2018 - 08:37 ص

أكد المستشار مساعد عبد العاطي، عضو إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن إثيوبيا تمارس الغلو والتعسف في سد النهضة، وتعمل على ملء السد بطاقة استعابية أكبر من المتفق عليها مع مصر والسودان.

وقال "عبد العاطي" خلال حواره مع برنامج "رأي عام" على قناة "تن"، إن إثيوبيا تقاعست عن مد اللجنة الفنية بأي معلومات، وذلك لم تستطع اللجنة الوصول إلى مدى ضرر السد على مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تخالف القانون الدولي، في ملف السد.

وأوضح أن إعلان المبادئ بين الـ3 دول خريطة طريق قانونية، في إطار قواعد القانون الدولي، وتضمن عدم الإضرار، ووصلنا إلى ما بعد المبادئ اختيار مكاتب فنية، والتقارير الاستهلالية كلها تصب في صالح مصر.