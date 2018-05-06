سلفي يُحرم فوانيس "صلاح" بفضائية ويحللها على أخرى

06 مايو 2018 - 08:45 ص

انتقد سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، فوانيس الموسيقى خاصة التي على شكل فنانات قائلاً: "هذه الفوانيس حرام، لكن التي تشغل الأدعية ومجسم لـ"محمد صلاح" شيء جميل ومرحب به.

وأضاف "عبد الحميد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "تن"، أن الزينات الرمضانية، من مظاهر البهجة في النطاق المحدود وأمر مرحب به، موضحًا أن الأئمة الأربعة حرموا الموسيقى، فالمعازف والآلات الوترية كلها حرام، بحسب قوله.

وتابع أن الفوانيس التي تشغل تواشيح شيء جميل، والموسيقى بلا شك حرام، وأي فانونس به موسيقى حرام ولا يصح شراؤه.

وكان عبد الحميد أجرى مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم قال فيها إن فوانيس رمضان المجسمة لشكل "محمد صلاح" حرام.