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طلب جريء لـ "نصير" بشأن الثقافة الجنسية

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طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الآباء والأمهات بتعريف الأبناء بالثقافة الجنسية خلال مراحل تطور جسدهم قائلة: "لا تجعلوا أولادكم  فريسة للمعلومات الخاطئة".

وأضافت "نصير" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ال تي سي"، أن مصطلح التربية الجنسية الذي يطالب البعض بوجودها في المدارس، سيئ السمعة، ولا يجب أن يقال عليه ذلك ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام من الآباء والأمهات لمراحل أبنائهم المختلفة.

وتابعت كما أنه يجب اختيار مصطلح آخر وليكن "الطهارة في مراحل العمر المختلفة" وأن يدرك علاج هذه القضايا في إطار علمى والابتعاد عن مصطلح التربية أو الثقافة الجنسية".

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