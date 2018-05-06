خيري رمضان يعرض أخطر فيديو عن الهلباوي

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كمال الهلباوى

الإخوان

المصالحة

الحدث اليوم

سيد علي

عرض الإعلامي خيري رمضان، مقطع فيديو يحتوي  تصريح لزوجة كمال الهلباوي عقب إعلانه استقالته من جماعة الإخوان، قالت فيه: "أنا كنت في لندن، ودي كانت أسوأ ليلة في حياتي، وأنا مطمئنة أنه دائمًا ما يستعين بكتب الإخوان في كل حديثه، وأنا هرجعه للإخوان مرة تانية، لأن الإخوان بيجروا في دمه".

وعقب "رمضان، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" على قناة مصر الأولي، علي الفيديو قائلا :" زوجة "الهلباوي" نجحت في إعادته للإخوان.

 و استنكر خيري دعوات الهلباوي  للمصالحة مع الإخوان، قائلا: "الأخطر الطرح الشرير اللى طرحه، مش مهم فكرة المصالحة والعك دا، لكن قضية لجنة الحكماء من الخارج"، معقبًا: "لا أحد يجرؤ أن يطرح على مصر مثل هذا الطرح".

شاهد الفيديو..

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