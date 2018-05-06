اقتصادي يحذر من كارثة تجتاح العالم كله

06 مايو 2018 - 08:51 ص

أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن هناك موجة تضخمية كبيرة تجتاح العالم كله، ويجب الانتباه جديًا لهذه الكارثة.

وأضاف "النحاس" في مداخلة مع برنامج "حضرة الواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي سيد علي، أن المواطن المصري هو الذي يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، متسائلاً: من يتحمل مسئولية هذه القرارات كلها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي مطلع على كل خطوة تقوم بها الدولة المصرية، ومطلع على الموازنة التي وضعتها الحكومة للدولة.

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