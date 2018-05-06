» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية

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دريم

الإبراشي

الإسكندرية

عقار

عرض  الإعلامي وائل الإبراشي ، مقطع فيديو لعقار "راقص" في الإسكندرية.

وعلق "الإبراشي" علي الفيديو المعروض خلال برنامجه "العاشرة مساء" على قناة "دريم" الفضائية، قائلا: "الناس بيلجأوا لينا، ده لغاية الدور السابع.،الاستهانة بحياة البشر من أهم عيوب مجتمعنا".

من جانبه، قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن هناك بلاغا تلقته غرفة عمليات المحافظة، وانتقلوا على الفور لمكان العقار، موضحا أنه كان مخالفا وارتفاعه سبعة أدوار، وتم هدم 3 أدوار منه.

و أضاف رضوان ، أن صاحب العقار ترك هذا الحائط خوفا من الضرر بالمنازل المجاورة، موضحا أنه تم عمل معاينة العقار، وأخذ رأي كلية الهندسة في طريقة إزالته بطريقة آمنة.

شاهد الفيديو..

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