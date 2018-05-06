طالبة تروي تفاصيل التحرش بها داخل تاكسي

06 مايو 2018 - 08:55 ص

روت "ضحى" الطالبة التي تعرضت للتحرش الجنسي على يد سائق تاكسي، تفاصيل الواقعة قائلة: "استقليت التاكسي بصحبة صديقتي بمصر الجديدة، لتوصيلنا إلى المنزل، وعند وصولنا، نزلت صديقتي من التاكسي للبحث عن فكة؛ لمحاسبة السائق، وأثناء جلوسي بجواره، فوجئت به يضع يده على رجلي، فلذلك انفعلت على السائق، وهاجمته بقوة، وقررت أنني لن أترك حقي".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "دريم": إنها صممت على اصطحاب المتهم إلى قسم الشرطة؛ لتحرير محضر بالواقعة."

وتابعت: "فخورة بنفسي؛ لأني لم أسكت بعد التحرش بي، ولن أترك حقي، وهدفي هو تأديب المتحرش، خاصة أنه سائق تاكسي، ولم أقم بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصلت ضحي حديثها: "أسرتي طلبت مني التنازل عن المحضر، والتصالح مع المتهم، ووافقت على ذلك، وخاصة لأنني علمت بأن المتهم لديه طفلة، عمرها 3 أشهر، وقلت له: المرة ديه هسيبك علشان خاطر طفلتك، وأسرتي فخورة بيا؛ لأني كان لدي إصرار لأخذ حقي".

شاهد الفيديو..