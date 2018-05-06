بالفيديو.. يشعل النيران في زوجته وينتحر والسبب

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الرحاب

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا يوثق قيام زوج بإشعال النيران في زوجته بعد حدوث خلافات، بينما ألقى الزوج نفسه من أعلى العمارة منتحرًا.

قال أحد أقارب الزوجة، خلال التقرير المعروض ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، إن الزواج قام بإشعال النيران في زوجته نتيجة الخلافات، لافتًا إلى أنه تمكن من الهروب من خلال التسلق لعمارة أخرى، ثم ألقي بنفسه .

وقالت سيدة من الجيران، إنها كانت تسمع صوت الزوجة كان ترفع صوتها على زوجها بشكل مستمر بعد أن قام بكتابة كل أملاكه لها، وفي إحدى المرات قامت برمي ملابسه في الشارع، معقبة: "دي شهادة ربنا".

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