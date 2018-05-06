المتبرعة بـ5 ملايين جنيه: "مفيش حد يستاهل يورثني"

06 مايو 2018 - 09:00 ص

كشفت رجاء، السيدة المتبرعة بـ5 ملايين جنيه لمستشفى مجدي يعقوب،عن تفاصيل تبرعها قائلة: "إنها تبنت أحد الأطفال لأنها لا تنجب، وقامت بتربيته وإدخاله مدارس دولية، ولم يأت بمجموع في الثانوية، فقامت بإدخاله جامعة خاصة، فلم يحصل على تقدير، فقامت بالتوسط له وقامت بتشغيله في مكان مهم".

وأضافت "رجاء"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "العاشرة مساءً": " كان نفسي أجوزه وأفرح بيه، لكنه عاملني بشكل سيء، واستولى على 400 ألف جنيه وصرفهم على أصحابه في شرم الشيخ وطرد من شغله".

وتابعت: "شوفت إعلان مجدي يعقوب، فقمت بالتبرع بـ5 ملايين جنيه للمستشفى بتاعته، بيعالج الأطفال ببلاش، مش بياخد حق قطنة، ما فيش حد يستهال يورثني".

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