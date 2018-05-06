سيد علي: 3 أسباب تمنع مصر من إرسال قواتها لسوريا

06 مايو 2018 - 09:03 ص

أكد الإعلامي سيد علي، تعرض الدولة المصرية لضغوط خارجية بشأن إرسال قواتها لسوريا قائلا: "لا أخفي عليكم مصر تتعرض لضغط شديد لأكثر من سنتين من أجل أن توافق علي إرسال قواتها لسوريا.

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر ترفض وبشد أن ترسل قواتها خارج الحدود لأن مصر لا تريد أن تكرر تجربة اليمن حيث تم استنزاف القوات المصرية ما أدى إلى نكسة 67".

وتابع علي: "كما أن القوات المصرية ليست قوات مرتزقة تذهب إلى أي دولة لوجد مقابل، بالإضافة إلي أن سياسة مصر الثابتة أنها لا ترسل أي قوات مصرية إلي أي دولة عربية لأن السلاح المصري لا يتجه نحو صدر أي عربي".

شاهد الفيديو..