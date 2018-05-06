  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
التصريح بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم بالمنيا

مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"

أرشيفية

سجناء الإخوان للقيادات : زيارتنا بجنيه عيش وعلبة جبنة

الاهلي

معلومات لا تعرفها عن صالح سليم.. أبرزها إحراجه لمبارك

محي الدين

وفاة فارس الضباط الأحرار خالد محيي الدين

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

حفل

ظهور نجلي مبارك في عقد قران "ابن" شوقي غريب

صلاح

طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

أيمن نور

تحدٍ جديد من مذيع الشرق لأيمن نور

الدكتور وائل النحاس

اقتصادي يحذر من كارثة تجتاح العالم كله

مني مينا

مني مينا : لن نسمح بهذه الكارثة الطبية

بالفيديو..

سيد علي: 3 أسباب تمنع مصر من إرسال قواتها لسوريا

آخر الأخبار

الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

#

شاهد.. سؤال جريء لـ"سيد علي" للعمال في عيدهم

#

أول رد مصري على إرسال قوات لسوريا

#

سيد علي: البلد في كارثة بسبب الديون

مؤشرات البورصة،

إيجى إكس

الشركات المتوسطة

أكد الإعلامي سيد علي، تعرض الدولة المصرية لضغوط خارجية بشأن إرسال قواتها لسوريا  قائلا: "لا أخفي عليكم مصر تتعرض لضغط شديد لأكثر من سنتين من أجل أن توافق علي إرسال قواتها لسوريا.

وأضاف علي خلال برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "مصر ترفض وبشد أن ترسل قواتها خارج الحدود لأن مصر لا تريد أن تكرر تجربة اليمن حيث تم استنزاف القوات المصرية ما أدى إلى نكسة 67".

وتابع علي: "كما أن القوات المصرية ليست قوات مرتزقة تذهب إلى أي دولة لوجد مقابل، بالإضافة إلي أن سياسة مصر الثابتة أنها لا ترسل أي قوات مصرية إلي أي دولة عربية لأن السلاح المصري لا يتجه نحو صدر أي عربي".

 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» القنوات الناقلة للقاء المصري وبطل موزمبيق
» بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار
» 5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم
» هل الالتهام الذاتي لخلايا الجسم ينقص الوزن ويطيل العمر؟
» طلب جريء لـ "نصير" بشأن الثقافة الجنسية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» كاتبة تفاجيء روائي شهير: أتذكر حين تحرشت بي؟
» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟
» 5 معلومات صادمة عن البكاء أبرزها "اكتئاب ما بعد الجماع"
» إيران تمنع علماء السنة من السفر
» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام