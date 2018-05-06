تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 مايو.

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قناة السويس 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي المصري 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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